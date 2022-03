Planty – nowa marka na polskim rynku produktów roślinnych

- Pierwszy kwartał 2022 roku okazał się doskonałym terminem na wprowadzenie na rynek nowych roślinnych produktów. Od lat byliśmy obecni w branży, tworząc produkty pod marki własne dużych sieci handlowych. Ostatnie badania pokazują, że ta część gastronomii rośnie

w siłę, a zapotrzebowanie na to, co roślinne, przeżywa w naszym kraju swój złoty wiek. Z drugiej strony, śledząc trendy i obserwując zmiany zachodzące w branży, mamy przekonanie, że rynek nie został jeszcze nasycony. Z tego względu znaleźliśmy w nim przestrzeń, którą wypełniliśmy produktami Planty – Rafał Maranowski, członek zarządu.



W tej chwili w ofercie Planty dostępne są m.in: soczyste burgery z grochu, z buraka, z pieczarek, ze słonecznikiem, delikatne dukaty z ciecierzycy, z fasolą, apetyczne kiełbaski, mięsiste klopsiki oraz wyrazista kaszanka. To dopiero

początek.

Proponowane przez markę będzie można znaleźć na półkach sklepowych takich sieci, jak: Carrefour, Auchan, Frisco, Jush i Spar.