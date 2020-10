Podlaskie Młyny zadebiutują w sieci Biedronka

fot. mat. pras.

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w Białymstoku wprowadziły zupełnie nową markę – Podlaskie Młyny. Już w październiku, przez tydzień klienci Biedronki w województwie podlaskim, w północno-wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego oraz części Mazowsza będą mogli zaopatrzyć się w Mąkę Tortową.

Na półkach popularnego dyskontu w dniach od 15 do 21 października pojawi się nowa i unikalna marka Podlaskie Młyny, a konkretnie Mąka Tortowa w kilogramowych opakowaniach.



– Jest to tak zwana akcja IN/ OUT, czyli promocja czasowa. Szczerze liczymy na to, że Podlaskie Młyny na stałe wejdą do oferty sieci Biedronka, a także do innych popularnych marketów i sieci handlowych, a tym samym staną się mąką pierwszego wyboru rodzimego Konsumenta – mówi Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych w Białymstoku.



Nowy brand PZZ Białystok to odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby Klientów poszukujących produktów pochodzących ze zdrowych upraw, z serca Zielonych Płuc Polski. Również wizualnie produkt sygnowany nowym brandem wyróżnia się na sklepowych półkach. Nowe, eleganckie opakowanie z oknem transparentnym (przez nie widać mąkę w środku) przyciąga uwagę klientów.