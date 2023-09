Pokemony na etykietach Actimel KIDS 

Wspieranie odporności to złożony proces, na który wpływa wiele czynników m.in. zbilansowana dieta, odpowiednia ilość snu i nawodnienie, a także zdrowy tryb życia i czas na relaks. Staje się ono łatwiejsze, jeśli nasze codzienne menu zawiera witaminy i minerały. Źródłem witaminy B6 i D oraz wapnia jest napój jogurtowy Actimel KIDS, który właśnie pojawił się na półkach sklepowych w limitowanej edycji – z Pokemonami na etykietach.

Wygodnie i smacznie

Do plecaka, na podwórko, czy na spacer – Actimel KIDS to poręczny produkt, który może pozostawać poza lodówką aż do 6 godzin, dzięki czemu idealnie sprawdzi się zarówno jako element drugiego śniadania, jak i wartościowa przekąska w szkole. To jednak nie wszystko – napój jogurtowy Actimel KIDS jest źródłem witamin D i B6 oraz wapnia. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego u dzieci, a wapń jest potrzebny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości. Należy pamiętać, że znaczenie ma zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Zaś jeśli o smaku mowa – produkt występuje w dwóch wariantach: truskawkowo-bananowym i waniliowym.

– Actimel KIDS został stworzony po to, aby sprzyjać dbaniu o siebie i swoją rodzinę. W każdej buteleczce jest aż 20 miliardów bakterii Lactobacillus casei Danone. Natomiast zawarta w produkcie witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego u dzieci. Nie tylko jesienią, ale o każdej porze roku, powinniśmy być świadomi, że o odporność należy dbać kompleksowo, a jej wspieranie to złożony proces. Można go wesprzeć, pijąc Actimel KIDS. Już jedna buteleczka jest źródłem 1/3 dziennej referencyjnej wartości spożycia witaminy D – mówi Iza Maciejewska, Młodszy Kierownik Marki Actimel.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku życia i może wzbogacić ich dietę nie tylko o walory smakowe, ale i korzyści dla zdrowia. Na sklepowych półkach pojawiły się specjalne kartonetki oraz buteleczki z 16-toma różnymi postaciami z serii Pokemon do zebrania.

Nowa oferta, nowe możliwości

Limitowana odsłona Actimel KIDS powstała na bazie licencji POKEMON i będzie dostępna do końca marca 2024 roku. Fanom nowości w ofercie Actimela marka poleca wypatrywanie atrakcyjnych promocji, konkursów i nagród. W ramach wrześniowej kampanii marketingowej, która towarzyszy i promuje nowe opakowania Actimel KIDS, zostaną wykorzystane unikatowe formaty, takie jak e-schooling – działania reklamowe w portalu Librus. Komunikacja marki będzie obecna również w TV, Internecie i mediach społecznościowych, w tym na platformie TikTok.