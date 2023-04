Polacy gotowi na sezon grillowy. Lidl stawia na wege alternatywy

Burgery prosto z grilla smakują najlepiej. Specjalnie dla osób, które wyeliminowały mięso ze swojej diety lub je ograniczają, w sieci Lidl Polska będzie można znaleźć roślinne burgery Vemondo z kiełkami słonecznika. (7,64 zł/170 g/1 opak.) – z aplikacją Lidl Plus drugie opakowanie kupimy o 42% taniej[1], czyli jedyne 5,99 zł/170 g/1 opak. (przy zakupie dwóch opakowań). To bogate źródło białka.

Kolejną propozycją na grilla jest wegańska wersja tradycyjnego, polskiego wyrobu – kaszanka roślinna Dobra Kaloria (6,99 zł/180 g/1 opak.). Produkt stanowi naturalne źródło błonnika pokarmowego, nie zawiera również substancji zagęszczających i emulgatorów.

Już od dawna ogromną popularnością wśród wszystkich wegan i wegetarian cieszy się przysmak kuchni bliskowschodniej – falafel. To smażone kotleciki, przygotowywane z roślin strączkowych z przyprawami, które również doskonale nadają się do wrzucenia na ruszt. W sieci Lidl Polska znajdziemy falafel z bobem Well Well (7,69 zł/200 g/1 opak.). Przysmak ten to źródło białka i błonnika, wyróżniający się prostym składem – 100% z roślin oraz niską zawartością tłuszczów nasyconych.

Klasykiem w diecie bezmięsnej jest tofu, które odznacza się wysoką zawartością białka i wapnia. Łagodny i delikatny smak pozwala przyrządzić je na wiele różnych sposobów. W ofercie sieci będzie dostępne tofu na grilla Grill & Fun (4,99 zł/180 g/1 opak.) w trzech różnych marynatach – grill, gyros oraz cebula.

Dopełnieniem „grillowanej wege uczty” będzie hummus z dodatkami Chef Select, m.in. z bruschettą lub guacamole (5,99 zł/220 g/1 opak.) – dla użytkowników aplikacji Lidl Plus, przy zakupie dwóch produktów, za jedno opakowanie zapłacimy 4,99 zł. Hummus, czyli pasta z ciecierzycy, to produkt uwielbiany nie tylko przez wegan i wegetarian. Jest dobrym źródłem: błonnika, zdrowych tłuszczów, białka oraz żelaza. Idealnie komponuje się z wieloma produktami spożywczymi. Należy pamiętać, że mięso w diecie warto ograniczać nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również dla dobra naszej planety.

Oferta produktów wege na grilla będzie obowiązywać w sieci Lidl Polska od czwartku 27 kwietnia do wtorku 2 maja.