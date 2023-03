Połączenie whiskey i kawy, czyli Irish Coffee w wydaniu Tullamore

Niesłabnąca popularność kawy przyciąga przedstawicieli innych branż i inspiruje do połączenia sił we wspólnej komunikacji, a w przestrzeni miejskiej coraz częściej znajdziemy małe, niezależne palarnie kawy. W tym roku marka Tullamore redefiniuje klasyczne Irish Coffee i pragnie wprowadzić je na nowo do menu barowego pod nazwą „The Tiniest Irish Coffee”.

Serwowana początkowo w dużych szklankach z uchwytem, teraz wchodzi w życie w wersji mini. Na koktajl składa się: 20 ml Tullamore D.E.W. Original, 20 ml świeżo parzonej posłodzonej kawy oraz warstwa trzydziestoprocentowej śmietanki. Wyśmienite połączenie wyrazistych smaków serwowane w małych kieliszkach to nowy wariant podania tego prawdziwie irlandzkiego klasyka.

Tullamore D.E.W. to trzykrotnie destylowana, trzykrotnie starzona i mieszana z trzech destylatów whiskey, doskonale zbalansowana i z wyraźnie zaznaczonymi słodkimi nutami korzennych przypraw i owoców. Źródłem jej niepowtarzalnego, gładkiego smaku jest połączenie trzech różnych whiskey – zbożowej, słodowej i jęczmiennej. Wielbicielom słodkich rozwiązań do gustu przypadnie także The Tiniest Irish Coffee w wersji z Tullamore D.E.W. Honey, a więc połączenia irlandzkiej tradycji z naturalnym miodem. Na ten wariant składają się składniki w tych samych proporcjach, jednak kawy nie trzeba już słodzić.