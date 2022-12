Polska marka kosmetyków dla mężczyzn dostępna w Douglas. Ich twarzą jest Maciej Zakościelny

Do sprzedaży trafiły kremy na dzień i na noc, żel do mycia twarzy, serum pod oczy oraz zestawy kosmetyków. Produkty o działaniu regeneracyjnym i przeciwstarzeniowym można nabyć stacjonarnie w 34 sklepach w Polsce oraz online.

Douglas to europejski dostawca produktów premium z kategorii zdrowia i urody. Do grona marek dostępnych w sieci perfumerii dołączyło true men skin care z linią Advanced Age & Pollution Defence. W jej skład wchodzą: nawilżający krem z filtrem UV na dzień, regenerujący krem na noc, oczyszczający żel do mycia twarzy z mikrocząsteczkami oraz rewitalizujące serum pod oczy. Produkty można nabyć w sklepie online, w aplikacji oraz salonach Douglas, zlokalizowanych w 18 polskich miastach – m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku.

– Mężczyźni nie chcą spędzać na dbaniu o skórę zbyt wiele czasu, ale jest to konieczne, jeśli mają zachować jej zdrowie i dobry wygląd. Podstawowa pielęgnacja nie powinna zajmować więcej niż przysłowiowe 5 minut, ale wiadomo – im krócej, tym lepiej. Właśnie dlatego tworzymy kosmetyki, które są wygodne w użyciu i faktycznie działają. Wierzę, że dzięki możliwości zapoznania się z produktami „na żywo” dotrzemy z marką do nowych klientów, ale ułatwimy też proces zakupowy osobom, które korzystają już z naszych kosmetyków – mówi Maciej Adamaszek, twórca true men skin care i prezes FerrumLabs S.A.

Ceny produktów, utrzymanych w duchu minimalizmu kosmetycznego, wahają się w przedziale od 60 do 340 złotych.