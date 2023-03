Polskie miody Pan Mazur dostępne w sieci "Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni"

Jest to pilotażowy projekt, w ramach którego w sieci piekarnio-kawiarni można kupić dwa rodzaje wysokogatunkowych miodów – wielokwiatowy oraz lipowy. W przyszłości mogą pojawić się też inne smaki miodów z oferty Pan Mazur.

Pan Mazur to nowa marka na polskim rynku. Jej celem jest wprowadzanie do sprzedaży unikalnych miodów, ale też innych produktów bazujących na miodzie. Pierwszą siecią handlową, do której Pan Mazur wprowadza swoje produkty, jest sieć „Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni”. W przyszłości planowane jest nawiązanie współpracy również z innymi sieciami detalicznymi.

- Pan Mazur wprowadza na rynek polski wyjątkowe miody, które są w 100% polskie. Jest to nasza specjalna edycja miodów, których gama z pewnością będzie się poszerzała. W przyszłości planujemy wprowadzenie do sieci handlowych również innych produktów bazujących na miodzie, którego dostawcą będzie giełdowa spółka M Food, jeden z czołowych europejskich graczy na rynku obrotu miodem, który ma udziały w naszej firmie. Tym samym nie tylko mamy dostęp do know-how, ale też do specjalnie dla nas wyselekcjonowanych miodów – mówi Paweł Łapiński, prezes spółki Płynne Złoto, zarządzającej marką Pan Mazur.

- Miody pod marką Pan Mazur uzupełniają ofertę „Regału smakosza”, w ramach którego klientki i klienci „Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni” mogą zaopatrywać się w produkty komplementarne na każdą porę dnia: śniadanie, obiad czy kolację. Wśród dań gotowych, sałatek, wędlin, jogurtów nie mogło zabraknąć polskich miodów, tym bardziej, że wartości marki Pan Mazur idealnie współgrają z naszymi. Razem wspieramy to, co zdrowe i naturalne - w skrócie: wysokiej jakości – komentuje Bartłomiej Rychcik, prezes spółki Enata Bread, zarządzającej marką „Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni”.