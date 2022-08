Producenci walczą z inflacją zmniejszając opakowania

Rzecznicy konsumentów są zaniepokojeni. Coraz więcej producentów i sprzedawców żywności ucieka się do zwodniczych opakowań. Konkretnie: zmniejszasz porcje lub napełnia mniejsze ilości, a cena pozostaje taka sama.

U naszych zachodnich sąsiadów jest to sytuacja permanentna. Zwłaszcza w Niemczech ośrodki doradztwa konsumenckiego są zasypywane skargami. Sam oddział w Hamburgu otrzymał w ciągu ostatnich dwóch tygodni około stu skarg, co jest rekordem. Zgłoszeń jest do pięciu razy więcej niż normalnie.