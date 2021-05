Producent proszku Ariel nawołuje do obniżenia temperatury prania

W najnowszej kampanii marki Ariel „Liczy się każdy stopień", P&G zachęca do obniżenia temperatury prania i zwraca uwagę, że pranie w 30°C zmniejsza zużycie energii elektrycznej, a dzięki temu zmniejsza się też emisja gazów cieplarnianych wytworzonych w procesie prania, i to aż o 35%.

Średnia temperatura prania w Europie wynosi 42,6°C i pozostaje na zbliżonym poziomie od dekady. To właśnie temperatura prania ma istotny wpływ na zużycie energii elektrycznej i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Już zmniejszenie temperatury wody o 10°C pozwoli zmniejszyć zużycie prądu oraz ograniczyć emisję CO2 podczas prania nawet o 35%. Dzięki nowym kapsułkom do prania – Ariel Allin1 PODs – Procter & Gamble umożliwia konsumentom uzyskanie doskonałych rezultatów prania nawet przy praniu w niskich temperaturach i mniejszym zużyciu energii.

- Produkty naszych marek towarzyszą konsumentom każdego dnia. Codziennie pomagają im podczas domowych obowiązków, takich jak pranie, mycie naczyń czy pielęgnacja. Staramy się proponować nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że domowe obowiązki każdego z nas będą miały mniejszy wpływ na środowisko. Wiemy, że jeśli chodzi o pranie, w Europie 60% emisji dwutlenku węgla pochodzi z procesu podgrzewania wody. Dlatego tak ważne jest, by zachęcić konsumentów do obniżania jego temperatury - mówi Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej P&G w Europie Centralnej. „ Kapsułki Ariel Allin1 PODs pozwalają prać ubrania w krótkich cyklach i w niskiej temperaturze, i cieszyć się tak czystymi ubraniami, jak zawsze. Każdy z nas, realnie, może ograniczyć zużycie energii potrzebnej do prania, a tym samym ograniczyć ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery podczas produkowania energii – dodaje.