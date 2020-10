Produkty Ocelio w Rossmannie i Makro

fot. materiały prasowe

Wraz z początkiem października, bezglutenowe produkty Ocelio, nowej marki Sawex Foods, znalazły się w kolejnych sklepach stacjonarnych. W drogerii Rossmann w łódzkiej Manufakturze oraz na stronie Rossmann.pl w sprzedaży są przekąski (batony Superfood RAW oraz batony proteinowe), musli oraz mieszanki bezglutenowych mąk. Z kolei bezglutenowe musli w pięciu smakach już od lipca można znaleźć w sieciach samoobsługowych hurtowni Makro Cash & Carry.

- Stale pracujemy nad rozszerzeniem dystrybucji produktów Ocelio, dlatego cieszymy się, że kolejne sklepy stacjonarne przekonują się do naszych bezglutenowych produktów. Kolejne firmy wchodzące z nami we współpracę to dobry prognostyk na przyszłość. Zarówno Makro Cash&Carry, który jest największą siecią samoobsługowych hurtowni w Polsce oraz Rossmann to zdecydowani liderzy na krajowym rynku – mówi Karol Sadowski, Project Manager Ocelio.

Dodatkowym sukcesem jest pojawienie się produktów Ocelio w internetowej drogerii Rossmann.pl, gdzie można już zamawiać przekąski, bezglutenowe musli oraz mieszanki mąk. To już czwarty sklep internetowy (po Foods by Ann, sklepbezglutenowy.com.pl oraz bezglutenowy.sklep.pl), który zdecydował się na współpracę z Ocelio. - Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejnymi punktami sprzedaży - stacjonarnymi oraz internetowymi, w których dostępne będą nasze nowości – dodaje Karol Sadowski