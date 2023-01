Produkty wysokobiałkowe na półkach sklepów Lidl Polska

Białko zapewnia uczucie sytości, a co za tym idzie – pomaga schudnąć. Z tych powodów dieta wysokobiałkowa ma swoich zwolenników. W sklepach Lidl Polska znajdą oni m.in. napój Pilos High Protein (4,47 zł/ 1 opak.). Butelka o pojemności 332 ml (350 g) zawiera aż 35 g białka. Produkt jest dostępny w stałej ofercie, w dwóch smakach: waniliowym oraz czekoladowym. To samo odnosi się do puddingu wysokoproteinowego Pilos High Protein (4,49 zł/ 1 opak.) – on także występuje w dwóch wariantach smakowych i wchodzi w skład stałej oferty. W jego przypadku zawartość białka wynosi 20 g na 200 g produktu. W sklepach Lidl Polska dostępne są także kaszki Pilos High Protein (4,49 zł/ 1 opak.): mleczna, z cynamonem lub o smaku kakaowym.

Produkty z linii Pilos High Protein zostały ustawione obok siebie – tak, aby można było je łatwo znaleźć na sklepowych półkach.