Produkty z długim terminem przydatności w ofercie marki Pekpol

Produkty ZM Pekpol z długim terminem przydatności do spożycia, to produkty suche lub produkty poddane naturalnemu procesowi sterylizacji, co gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę przechowywania – tak jak w przypadku konserw. Większość produktów może być przechowywana w temperaturze do 24° C., dlatego można je zabrać w podróż, bez obaw o utratę świeżości.

Wśród produktów ZM Pekpol z długim terminem przydatności do spożycia znajdziemy gotowe do podgrzania skrzydełka i ćwiartki z kurczaka z linii Ready Chicken oraz golonkę Ready Pork. Wystarczy podgrzać je na patelni, w piekarniku lub w mikrofalówce, by otrzymać gotowy posiłek.