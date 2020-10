Profi wprowadza pasztety premium

fot. mat. pras.

Linia Pasztetów Premium firmy Profi to ukłon w stronę smakoszy o wyrafinowanych gustach kulinarnych oraz miłośników produktów najwyższej jakości.

Pasztety Premium firmy Profi to wyjątkowa propozycja dla konsumentów poszukujących wyjątkowych wrażeń smakowych. W porównaniu do aksamitnych pasztetów Profi w aluminiowych opakowaniach, Profi Premium to pasztet o bogatej konsystencji, z wyczuwalnymi kawałkami mięsa oraz dodatków. Dzięki temu stanowi on najdoskonalsze odzwierciedlenie pasztetów wypiekanych w domu, a ponadto, dzięki zamknięciu w poręcznych słoiczkach, jest dostępny bez wielogodzinnych przygotowań.

Pasztety Premium firmy Profi to połączenie starannie wybranego mięsa ze szlachetnymi, polskimi dodatkami. Linię wyróżnia prosty, naturalny skład, bez dodatku MOM, glutenu, konserwantów, sztucznych barwników i wzmacniaczy aromatu. Specjał ten dostępny jest w czterech wariantach smakowych: z grzybami leśnymi, ze śliwką, z żurawiną oraz w wersji klasycznej, opartej wyłącznie na idealnie doprawionym mięsie. Od niedawna Pasztety Premium dostępne są w słoiczkach z nową szatą graficzną.

Produkty Profi Premium obejmują również między innymi linię czterech bezglutenowych Pasztetów Dworskich.