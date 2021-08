Promocja 12 piw gratis w Biedronce

Do sklepów sieci Biedronka wraca promocja na piwo, także to bezalkoholowe. 13 sierpnia tego roku, klienci sieci będą mogli ponownie skorzystać z promocji na piwo 12+12 gratis, dzięki której zyskają dodatkowy tuzin butelek w prezencie. Promocja będzie dostępna we wszystkich sklepach sieci w Polsce z kartą Moja Biedronka.