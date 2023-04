Przełam nudę dzięki kolorowym skarpetkom z Lidl Polska

Skarpetki zaczęły być modnym dodatkiem, który w niczym nie ustępuje takim akcesoriom, jak torebka lub biżuteria. Nie są już traktowane jedynie jako część garderoby, pełniąca funkcję użytkową. Coraz częściej kupuje się je również jako prezent na różne okazje. Pasują do wielu rodzajów obuwia i sprawiają, że stylizacja staje się ciekawsza. Dr Adam Galinsky, psycholog społeczny z Northwestern University przeprowadził badanie, które wykazało, że to, co nosimy wpływa na sposób, w jaki myślimy, czujemy i działamy. Dotyczy to również naszych skarpet. Wybierając te szalone lub zabawne, manifestujemy naszą pewność siebie oraz wyjątkowość. Wprawia nas to w dobre samopoczucie i pomaga osiągnąć sukces[1].

Jeśli więc do tej pory nie masz pomysłu na zabawny, wielkanocny upominek dla swoich najbliższych, z pomocą przychodzi firma SOXO i Lidl Polska, które wychodzą naprzeciw fanom oryginalnych upominków - informuje Lidl Polska. W ofercie sieci można znaleźć kolekcję kolorowych męskich lub damskich skarpet SOXO w rozmiarach 36-46 w cenie 24,99 zł/ 1 para. Do wyboru mamy 6 wzorów, w tym między innymi: smakowite lody, kolorową tęczę, meksykańską tequillę oraz 3 tropikalne owoce – ananas, awokado lub arbuz. Skarpetki składają się w 80% z bawełny, 15% poliamidu i 5% elastanu.

"Wyróżnikiem wszystkich skarpet firmy SOXO jest oryginalne opakowanie, dzięki któremu nadają się one na prezent. To sposób, aby zaskoczyć bliskich nietuzinkowym upominkiem. Dobierając odpowiedni wzór skarpet do osobowości i zainteresowań bliskich, pokazujemy, jak dobrze ich znamy! Skarpety SOXO to magiczne lekarstwo na nudne stylizacje oraz kolorowy zastrzyk dla Twojej garderoby. Kup i przekonaj się na własnej stopie" - rekomenduje Lidl Polska.



