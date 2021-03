Pulp Fibrepak - nowe mozliwości opakowaniowe dla rynku spożywczego i gastronomicznego

Zakład produkcyjny w Poznaniu uruchomił kilka linii produkcyjnych przeznaczonych do wytwarzania odnawialnych opakowań termoformowanych, fot. materiały prasowe

Na rynku dostępny jest już od kilku lat. Jednak uzyskanie Deklaracji Zgodności dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( DOC) i tym samym spełnienie rygorystycznych przepisów Unii Europejskiej, sprawia, że całkowicie odnawialny i naturalny materiał opakowaniowy o nazwie Fibrepak może wywołać spore poruszenie w sektorze spożywczym i gastronomicznym.

Produkowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Fibrepak wytwarzany jest z włókien celulozowych w procesie termoformowania mokrej pulpy. To naturalny materiał opakowaniowy, który po wdrożeniu Dobrych Praktyk Produkcyjnych (ang. Good Manufacturing Practices, GMP) i HACCP (ang. Hazard Analysis Critical Control Point - Systemu Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ma otrzymać Deklarację Zgodności (DOC).

Fibrepak jest wytwarzany w Europe z naturalnych surowców, pozyskiwanych z lokalnych i zrównoważonych źródeł, posiadających certyfikat kontroli pochodzenia (FSC). W odróżnieniu od tradycyjnych opakowań z masy papierniczej, produkcja Fibrepak oparta jest na technice próżniowej wraz z technologią utwardzania w formie (ang. Cure-In-The-Mould). W procesie tym wykorzystuje się ciepło i ciśnienie do wyciskania i odparowywania płynu z włókien, pozostawiając całkowicie suchy produkt. W efekcie Fibrepak jest materiałem wysokiej jakości, nadającym się do recyklingu, cienkościennym i gładkim. Stanowi doskonałą alternatywę do zastosowania w sektorze spożywczym i gastronomicznym, dzięki kilku zaletom. To przede wszystkim wspomniana gładka powierzchnia, która zapobiega porysowaniu produktów przez opakowanie. Kolejna to możliwość poddawania go recyklingowi razem z papierem, co sprawia, że jest kompostowalny i biodegradowalny. Ponadto Fibrepak jest nietoksyczny, można go podgrzać w kuchence mikrofalowej, nie elektryzuje się i doskonale chroni przed wstrząsami w trakcie transportu. Możliwość naniesienia specjalnej powłoki chroni opakowanie przed niekorzystnym oddziaływaniem wilgoci. Nie ma też ryzyka zanieczyszczenia mikrocząsteczkami (brak pyłów). W przeciwieństwie do sztywnych opakowań z pianki z tworzywa sztucznego, Fibrepak pozwala również na znaczne oszczędności logistyczne dzięki możliwości układania opakowań w stosy.

Fibrepak należy do portfolio firmy TEQ, specjalizującej się w produkcji opakowań termoformowanych. W zeszłym roku TEQ został przejęty przez Sonoco.

„Fibrepak został wprowadzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów w zakresie rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Teraz, po uzyskaniu Deklaracji Zgodności, spodziewamy się, że Fibrepak zostanie jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w branży spożywczej i gastronomicznej”- mówi Anne-Sophie Belamine, dyrektor sprzedaży na Europę w TEQ.