Pulp Fibrepak - nowe opakowanie dla rynku spożywczego i gastronomicznego

Zakład produkcyjny w Poznaniu uruchomił kilka linii produkcyjnych przeznaczonych do wytwarzania odnawialnych opakowań termoformowanych, fot. materiały prasowe

Uzyskanie Deklaracji Zgodności dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( DOC) i tym samym spełnienie rygorystycznych przepisów Unii Europejskiej, sprawia, że całkowicie odnawialny i naturalny materiał opakowaniowy o nazwie Fibrepak może wywołać spore poruszenie w sektorze spożywczym i gastronomicznym.

Fibrepak wytwarzany jest z włókien celulozowych w procesie termoformowania mokrej pulpy. To naturalny materiał opakowaniowy, który po wdrożeniu Dobrych Praktyk Produkcyjnych (ang. Good Manufacturing Practices, GMP) i HACCP (ang. Hazard Analysis Critical Control Point - Systemu Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ma otrzymać Deklarację Zgodności (DOC).

Fibrepak jest wytwarzany w Europe z naturalnych surowców, pozyskiwanych z lokalnych i zrównoważonych źródeł, posiadających certyfikat kontroli pochodzenia (FSC). W odróżnieniu od tradycyjnych opakowań z masy papierniczej, produkcja Fibrepak oparta jest na technice próżniowej wraz z technologią utwardzania w formie (ang. Cure-In-The-Mould). W procesie tym wykorzystuje się ciepło i ciśnienie do wyciskania i odparowywania płynu z włókien, pozostawiając całkowicie suchy produkt. W efekcie Fibrepak jest materiałem wysokiej jakości, nadającym się do recyklingu, cienkościennym i gładkim. Stanowi doskonałą alternatywę do zastosowania w sektorze spożywczym i gastronomicznym, dzięki kilku zaletom. To przede wszystkim wspomniana gładka powierzchnia, która zapobiega porysowaniu produktów przez opakowanie. Kolejna to możliwość poddawania go recyklingowi razem z papierem, co sprawia, że jest kompostowalny i biodegradowalny. Ponadto Fibrepak jest nietoksyczny, można go podgrzać w kuchence mikrofalowej, nie elektryzuje się i doskonale chroni przed wstrząsami w trakcie transportu. Możliwość naniesienia specjalnej powłoki chroni opakowanie przed niekorzystnym oddziaływaniem wilgoci. Nie ma też ryzyka zanieczyszczenia mikrocząsteczkami (brak pyłów). W przeciwieństwie do sztywnych opakowań z pianki z tworzywa sztucznego, Fibrepak pozwala również na oszczędności logistyczne dzięki możliwości układania opakowań w stosy.

Fibrepak należy do portfolio firmy TEQ, specjalizującej się w produkcji opakowań termoformowanych. W zeszłym roku TEQ został przejęty przez Sonoco.