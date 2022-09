Qulino - na rynek wchodzi marka przypraw w płynie. Michel Moran ambasadorem

W portfolio nowej marki znajdują się przyprawy w siedmiu wariantach smakowych: indyjskim, gyros, masala, prowansalskim, 3 pieprze, meksykańskim oraz słodko-ostrym. Każda z nich charakteryzuje się intensywnym smakiem, aromatem oraz innowacyjną, płynną formą zamkniętą w wygodnym słoiczku. Produkty Qulino wyróżnia wszechstronne zastosowanie - mogą być wykorzystywane zarówno do mięs, warzyw, sosów czy potraw rybnych, jako klasyczna przyprawa, wyjątkowa marynata czy baza sosu do każdego dania. Ze względu na swoje walory – składniki pochodzenia naturalnego, wszechstronność oraz wegański skład jest to pierwszy tego typu produkt na polskim rynku.

Największym wyróżnikiem na tle konkurencji jest płynna forma produktów Qulino, która pozwala na niezwykle wygodne użycie. Forma przyprawy sprawia też, że możemy stosować ją na wiele sposobów - po odkręceniu słoika otrzymamy gotowy dip, bazę sosu, marynatę czy przyprawę do każdego dania. Wystarczy jedynie dodać odpowiednią ilość przyprawy do mięsa, ryb lub warzyw i przygotować danie w ulubiony sposób.

Produkty są już dostępne w wybranych sieciach sklepów E.Leclerc, a wkrótce będą dostępne w szerokiej dystrybucji w Delikatesach Gzella oraz kolejnych sklepach na terenie całej Polski. Obecnie można je kupić również w dedykowanym sklepie internetowym: www.sklep.qulino.pl.