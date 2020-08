Radosław Majdan tworzą serię whisky

fot. materiały prasowe

Wealth Solutions, polska spółka zajmująca się kreacją ekskluzywnych alkoholi, nawiązała współpracę z Radosławem Majdanem. Jej efektem będą limitowane edycje whisky stworzone z udziałem jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata sportu i mediów.

W swojej 13-letniej historii firma zrealizowała ponad 30 kolekcjonerskich edycji alkoholi: whisky, rumów, koniaków i win z całego świata.

Zgodnie z umową z Radosławem Majdanem, w planach ma stworzenie serii whisky z kategorii single cask. Oznacza to, że trunek pochodzi wyłącznie z konkretnych beczek, a więc jego ilość jest ograniczona do kilkuset butelek w przypadku każdej z limitowanych edycji. Zespół Wealth Solutions wykorzysta swoje międzynarodowe kontakty, by pozyskać różnorodne smakowo whisky z renomowanych destylarni.

– Wiemy, gdzie szukać whisky i potrafimy wybrać najlepsze beczki. Mamy już wstępnie wytypowane destylarnie, które chcemy wykorzystać w nowym projekcie. Każda z nich to gwarancja, że whisky sygnowana nazwiskiem Radosława Majdana będzie synonimem jakości – mówi Radosław Butryn, prezes zarządu Wealth Solutions SA. – Cieszę się, że pomysł, który zrodził się w Wealth Solutions, u Adama Śmieżewskiego, posiadającego wieloletnie doświadczenie na rynku alkoholi, spotkał się z zainteresowaniem Radosława Majdana – dodaje Butryn.

Radosław Majdan będzie zaangażowany w cały proces powstawania produktów: począwszy od selekcji beczek, przez projektowanie butelki i etykiety od strony wizualnej, aż po wsparcie sprzedaży. – Od wielu lat zgłębiam świat whisky. Początkowo były to unikatowe prezenty od znajomych, z których powstała domowa kolekcja, a także degustacje limitowanych edycji w gronie przyjaciół. Współpraca z niezależną firmą, która ma dostęp do wielu różnorodnych destylarni na całym świecie to dla mnie wspaniała przygoda i okazja do rozwijania pasji. Zawsze marzyłem o takim projekcie – mówi Radosław Majdan.