Rio Mare z kampanią Razem dla oceanów

Biorąc pod uwagę zagrożony stan niektórych gatunków tuńczyka na świecie, Rio Mare, marka należąca do Bolton Food, w 2016 roku rozpoczęła współpracę z organizacją WWF i zobowiązała się do ochrony zdrowia oceanów i źródeł utrzymania społeczności, które są od nich zależne.

Przez cztery lata marka Rio Mare skupiała się przede wszystkim na poprawie zrównoważonego charakteru swoich łańcuchów dostaw. Podjęte działania sprawiły, że dziś blisko 70% surowca marki pochodzi z rybołówstw posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa. Ponadto 100% produktów Rio Mare z tuńczyka jest w pełni identyfikowalnych od momentu połowu do trafienia na stół.

Kolejny etap współpracy Rio Mare z fundacją WWF ma na celu podjęcie dalszych zobowiązań, które będą korzystnie wpływać na zdrowie ekosystemów morskich.

– Pragniemy, by do końca 2024 roku 100% wykorzystywanych przez nas stad tuńczyka było pozyskiwanych z łowisk certyfikowanych przez MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (FIPs) – przyznaje Luciano Pirovano, dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju w Bolton Food. – Ponadto zobowiązujemy się do przyjęcia bardziej rygorystycznych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z nowo opublikowaną strategią WWF dotyczącą populacji tuńczyków.

Rio Mare i WWF będą aktywnie opowiadać się za przyjęciem nowych, skutecznych rozwiązań przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem. Mają one na celu pomóc w odbudowie przełowionych stad i zapobieganiu przełowieniu w przyszłości.