Rusza nowa kampania lodów OH! E. Wedel

fot. Nowa kampania lodów OH! Wedel

Zatrzymaj się– czas na przyjemność taką, że OH!. Pod takim hasłem rusza nowa kampania lodów OH! od E.Wedel.

Reklama nowej linii lodów OH! od E.Wedel utrzymana jest w platformie komunikacyjnej „czas na przyjemność”. Początek spotu przenosi nas do przeszłości, dokładnie 170 lat wcześniej, kiedy to wedlowskie specjały, zatrzymywały przechodniów przed jedną z pierwszych manufaktur rodziny Wedlów. Teraz lody OH! zatrzymują bohaterów spotów w przyjemności. Wszystko za sprawą kompozycji składników, np. wanilii, karmelu, orzechów arachidowych czy migdałów oraz oryginalnej wedlowskiej czekolady. Spot zakończony claimem „przyjemność taka, że OH!” podkreśla, że w ofercie E.Wedel zawsze dostępne były produkty, których smak zatrzymywał przyjemne chwile.



Linia lodów OH! od E.Wedel ma także nową szatą graficzną, którą zaprezentowano w spocie. Nowoczesny design, który podkreśla multisensoryczny charakter mrożonych przysmaków. Na opakowaniach nie zabrakło symbolu czekoladowej marki – Chłopca i Zebry, który przybrał postać stempla. Ten sam format logotypu widnieje także na końcu spotu telewizyjnego.



Kampania poświęcona nowej linii lodów E.Wedel OH! ruszy w połowie maja i potrwa przez całe lato. W ramach niej nowy spot ukaże się w telewizji, na VOD oraz w kinach. Dodatkowo, w sieci Cinema City, lody dostępne będą do zakupu w barach kinowych. Działania reklamowe wspierane będą także przez digital oraz public relations.

Za koncept i kreację kampanii odpowiada agencja Saatchi & Saatchi, planowanie i zakup mediów powierzono w ręce domu mediowego Zenith. Działania digitalowe prowadzi agencja GoldenSubmarine, a za Public Relations odpowiada Walk PR. Spot został wyprodukowany przez dom produkcyjny Film Reaktor, a jego reżyserem był Marcin Filipek.