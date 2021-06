Ruszyła loteria Gerber

fot. loteria Gerber

1.06.2021 wystartowała loteria Gerber. Zasady loterii to zakup pomiędzy 01.06 a 15.08 dowolnego produktu Gerber lub Gerber Organic i zarejestrowanie paragonu na dedykowanej stronie. Każdy zakupiony artykuł to szansa na samochód osobowy Volvo XC40 z fotelikiem Cybex, spacerówkę Cybex lub bony

o wartości 100 zł do sklepów SMYK.

W loterii Gerber codziennie wygrać można bony do sklepów SMYK o wartości 100 zł, co tydzień - spacerówki marki Cybex, a w finale - samochód osobowy Volvo XC40 z fotelikiem Cybex!

Aby wziąć udział w loterii należy:

1. W okresie 1.06 – 15.08.2021 kupić w dowolnym sklepie dowolny produkt Gerber lub Gerber Organic i zachować dowód zakupu.

2. Między 15.06 a 15.08.2021 zarejestrować paragon na stronie www.loteriagerber.pl.

3. Zdrapać e-zdrapkę i od razu sprawdzić, czy nie kryje się pod nią bon do sieci sklepów SMYK – każdego dnia do wygrania jest aż 30 bonów o wartości 100zł!

4. Poczekać na losowanie wózków i samochodu.

Do wygrania jest łącznie 1 879 nagród.