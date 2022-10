Sante wprowadza napoje roślinne w opakowaniach Tetra Pak

Trendy prośrodowiskowe, a także dopasowanie wielkości produktu do oczekiwań konsumentów, przyczyniły się do wprowadzenia dobrze znanego produktu Lovege marki Sante w mniejszej, poręcznej pojemności 330 ml. Opakowanie Tetra Prisma® Aseptic 330 Square z nakrętką DreamCap™ 26 w 76% powstaje z surowców roślinnych. Zamknięcie wyprodukowane jest z polimerów z trzciny cukrowej. Dzięki zastosowaniu tych materiałów produkt zostawia o 21% niższy ślad węglowy, co potwierdza certyfikat Carbon Trust®.

W zależności od preferencji, konsumenci mogą wybrać pomiędzy pojemnościami 1000 ml i 330 ml. Mniejsze opakowanie sprawdzi się przy jednorazowym użyciu, a także w formie on-the-go.