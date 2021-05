Seler w nowej gramaturze od firmy Rolnik

Seler od marki Rolnik, fot. mat. pras.

Z okazji 30-lecia firmy „Rolnik” na rynku, marka proponuje konsumentom seler wyborny w jubileuszowym opakowaniu 30% gratis.

Seler wyborny „Rolnik” to cienko starty, świeży seler, zalany octową marynatą. Gotowy do bezpośredniego spożycia. Znakomity zarówno do potraw gotowanych, sałatek oraz jako dodatek zaostrzający apetyt przed właściwym posiłkiem.