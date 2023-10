Seria nowości od Monster Energy w Biedronce

W odpowiedzi na zapotrzebowanie fanów, konsumentów i ambasadorów, po dwudziestu latach sukcesu klasycznego Monster Energy, marka prezentuje swój nowy, nawiązujący do klasyki napój, który zachowuje smak oryginału, ale nie zawiera ani grama cukru. Monster Energy Zero Cukru w połowie października pojawi się w sieci Biedronka, a już od początku 2024 roku również w innych sieciach handlowych. Polscy konsumenci będą mogli spróbować go jako jedni z pierwszych w Europie.

W tym samym czasie marka zaoferuje swoim klientom także kolejny smak Monster Energy, drugi z serii Nitro. Monster Energy Nitro Cosmic Peach jest nasycony podtlenkiem azotu, dzięki któremu ma gładką teksturę, a od znanego już na polskim rynku klasycznego Nitro wyróżnia go brzoskwiniowy smak. Początkowo produkt będzie dostępny tylko w sklepach sieci Biedronka, a od końca listopada napój pojawi się także w szerszej dystrybucji.

Monster Energy z kolejnymi nowościami

Nadchodzące nowości to nie wszystko – w tym roku marka powiększyła portfolio o szereg nowych propozycji. Najpierw na naszym rynku pojawiła się nowa bezcukrowa wersja napoju sygnowanego przez Lewisa Hamiltona, a potem nowa wersja klasycznej lemoniady Aussie Lemonade. Pojawił się także Monster Energy Ultra Rosa bez cukru z kwiatowym wykończeniem, który początkowo był dostępny w wybranych sieciach handlowych, ale już od września, można go znaleźć w całej Polsce. Natomiast w sierpniu do sieci sklepów Żabka trafił Monster Energy Ultra Peachy Keen, bez cukru, o orzeźwiającym smaku brzoskwini, a już od przyszłego miesiąca będzie można go znaleźć także w innych sklepach.

W Polsce dostępnych jest ponad 30 wariantów smakowych Monster Energy w ramach czterech linii. Oryginał z kultową czarną puszką oraz wersją Zero Cukru i napojami stworzonymi we współpracy z gwiazdami motorsportów, m.in. Doctor czy nowy Lewis Hamilton Zero Cukru. Linia Juiced, którą reprezentuje Aussie Style Lemonade, to napoje stworzone na bazie soków owocowych. Ultra to z kolei napoje bez dodatku cukru. Na polskim rynku dostępne są także jedyne niegazowane napoje elektrolitowe Monster Super Fuel z magnezem i witaminami z grupy B.