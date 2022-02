Serum do twarzy Manu Natu

Olej konopny zawarty w nim jest szczególnie polecany do cery suchej, dojrzałej i trądzikowej. Olej makowy nawilża skórę zaś olej migdałowy świetnie regeneruje i zmiękcza naskórek. Olej z dzikiej róży poprawia wygląd cery, a witamina E dodana do serum sprawia,że skóra jest jędrniejsza i bardziej elastyczna. Witaminy A i C dodatkowo poprawiają kondycję cery i delikatnie ją rozświetlają.

Marka Manu Natu® korzysta tylko i wyłącznie z konopi pochodzących z Polski. Wszystkie opakowania są ekologiczne i w 100% nadają się do recyklingu. Kosmetyki zawierają wyłącznie naturalne składniki, bez konserwantów i mogą być używane przez wegan i wegetarian.