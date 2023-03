Smacznie i szybko z makaronami „2 minuty” Podravka 

Makaron Podravka „2 minuty” powstał z myślą o konsumentach, którym zależy na szybkim i przyjemnym przygotowywaniu pełnowartościowych potraw. W ofercie marki dostępne są trzy rodzaje: Spaghetti, Fusilli (świderki) oraz Chifferi (kolanka). Makaron produkowany jest w innowacyjny sposób, w wyniku którego końcowy czas gotowania wynosi jedynie 2 minuty (makaron ugotowany al dente), a produkt zachowuje pełnię smaku i wartości odżywczych.

Wszystkie rodzaje makaronów Podravka „2 minuty” powstały w 100% z wysokogatunkowej pszenicy durum. Ta wyjątkowa odmiana pszenicy zawiera wysoką ilość białka, witamin oraz składników mineralnych, które warto uwzględnić w swojej codziennej diecie. Makaron stanowi podstawę wielu dań. Doskonale sprawdzi się w połączeniu z Pesto alla Genovese czy Pesto Rosso Podravka. Można go podawać także z sosem, oliwą, oraz łączyć z różnymi warzywami, owocami morza, mięsem lub tofu. Poniżej prezentujemy pomysł na przepyszne i szybkie danie, z użyciem makaronu Podravka „2 minuty”, które z pewnością przypadnie do gustu fanom dań z makaronem.

Prosty przepis na aromatyczny makaron z kurczakiem i suszonymi pomidorami (4 porcje).

Składniki:

500 g kurczaka, pokrojonego w kostkę,

100 g suszonych pomidorów Podravka (odsączonych z zalewy),

250 g makaronu Podravka „2 minuty” Fusilli (świderki),

2 ząbki czosnku,

70 g cebuli,

10 ml oliwy,

10 g natki pietruszki,

1 gałązka świeżej bazylii,

¼ czerwonej papryczki chilli,

30 g masła,

250 g śmietanki 30%,

1 kostka bulionu drobiowego Vegeta Natur,

350 g wody.

Przygotowanie:

Obraną cebulę i czosnek miksujemy z natką pietruszki, bazylią, chilli, suszonymi pomidorami oraz masłem. Dolewamy wodę, śmietankę, pokruszoną kostkę bulionu drobiowego i mieszamy do momentu połączenia się składników. Kurczaka kroimy w kostkę i obsmażamy na rozgrzanej oliwie, na głębokiej patelni. Następnie wlewamy przygotowaną wcześniej masę i gotujemy pod przykryciem przez ok. 10 minut, co jakiś czas mieszając.

W między czasie gotujemy makaron Podravka „2 minuty” według instrukcji podanej na opakowaniu. Ugotowany makaron wsypujemy na patelnię i całość mieszamy. Danie jest gotowe do spożycia od razu po przyrządzeniu.

Wskazówka:

Danie można udekorować posiekaną natką pietruszki i opcjonalnie posypać parmezanem.