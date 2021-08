Śmieciarka Miecia od Biedronki w akcji recyklingowej

fot. śmieciarka Miecia od Biedronki

Od 4 sierpnia nad Bałtykiem pojawi się mobilna strefa edukacyjna Biedronki, gdzie dowiemy się m.in. jak wygląda proces recyklingu i dlaczego ważne jest poprawne segregowanie plastikowych butelek. Miecia to żółta, uśmiechnięta śmieciarka, we wnętrzu której można znaleźć interaktywną wystawę, przedstawiającą proces recyklingu plastikowych odpadów z zamontowaną na górze pojazdu zjeżdżalnią.

Przy drzwiach wejściowych do śmieciarki zawieszona jest zgniatarka, dzięki której każdy chętny ma możliwość zgniecenia butelki, wyrzucenia jej do żółtego kosza.

Tegoroczna trasa Mieci obejmuje 20 miejscowości, w tym większość popularnych nadmorskich kurortów. Śmieciarka będzie czekać na odwiedzających na parkingach sklepów sieci Biedronka. Pierwszym przystankiem Mieci będzie Dziwnów (4 sierpnia). Wystawa najdłużej zatrzyma się w Helu w okolicy Fokarium w dniach od 16 do 22 sierpnia. Edukacyjna podróż Mieci zakończy się 6 września w Elblągu.



Dziwnów ul. Słowackiego 8A środa, 4 sierpień 2021

Rewal ul. Topolowa czwartek, 5 sierpień 2021

Trzebiatów ul. Parkowa 4 piątek, 6 sierpień 2021

Kołobrzeg ul. Toruńska 3 sobota, 7 sierpień 2021

Łeba al. Świętego Jakuba 39 wtorek, 10 sierpień 2021

Gniewino ul. Pomorska 56 środa, 11 sierpień 2021

Puck ul. Topolowa 9 czwartek, 12 sierpień 2021

Władysławowo ul. Starowiejska 25 piątek, 13 sierpień 2021

Jastarnia ul. Mickiewicza 125 sobota, 14 sierpień 2021

Hel Fokarium poniedziałek, 16 sierpień 2021

Sierakowice ul. Ks. Bernarda Łosińskiego 1C środa, 25 sierpień 2021

Borkowo ul. Kartuska 10 czwartek, 26 sierpień 2021

Gdańsk Akcja Czysty Bałtyk piątek, 27 sierpień 2021

Gdańsk Akcja Czysty Bałtyk sobota, 28 sierpień 2021

Somonino ul. Spółdzielców 1 poniedziałek, 30 sierpień 2021

Stara Kiszewa ul. Kościerska 44D wtorek, 31 sierpień 2021

Skarszewy ul. Tczewska 7A środa, 1 wrzesień 2021

Tczew ul. Kwiatowa 1 czwartek, 2 wrzesień 2021

Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska 2F piątek, 3 wrzesień 2021

Tolkmicko ul. Morska 17 sobota, 4 wrzesień 2021

Elbląg ul. Rawska 30 poniedziałek, 6 wrzesień 2021

27 sierpnia na nadmorskie plaże wyruszą wolontariusze, by wziąć udział w wielkim porządkowaniu, wybrzeża „Czysty Bałtyk", gdzie Biedronka jest jednym z patronów.