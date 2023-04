Sofin z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością wzroku na 6 europejskich rynkach

Kiedy we wrześniu 2022 roku marka Sofin decydowała się na wdrożenie innowacji dla osób niewidomych i gorzej widzących, wyznaczyła kierunek budowania nowej jakości produktu. Punktem wyjścia była chęć stworzenia dostępnych dla wszystkich produktów i odpowiadania na problemy starzejącego się społeczeństwa, w którym ponad połowa obywateli ma stwierdzona wadę lub chorobę oczu. Nowa jakość to nie tylko najlepsze parametry funkcjonalne produktów do prania i płukania, ale też możliwość samodzielnego użytkowania ich dla każdego.

Trzystopniowy system dostępności dla wszystkich został stworzony we współpracy z ekspertami z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Z założenia miał być rozwiązaniem:

· uniwersalnym - użyteczny dla każdego i możliwym do wdrożenia na dowolnym rynku (możliwość adoptowania tekstu w dowolnym języku, powszechnie używany model kodów);

· praktycznym - odnalezienie QR code na opakowaniu jest łatwiejsze dzięki specjalnej wypukłości na butelkach;

· kompatybilny- z dowolnym systemem IT do czytania kodów QR i audiodeskrypcji, z którego korzystają konsumenci w różnych krajach (nie trzeba wgrywać żadnych nowych aplikacji).

Europa i inne kraje rozwinięte cierpią na problem starzejącego się społeczeństwa. Dlatego już dziś należy szukać rozwiązań, które będą odpowiedzią na naturalne procesy związane z dojrzałością, w tym problemy ze wzrokiem. Dlatego wdrożenia takie jak etykieta cyfrowa to nie tylko wyrównywanie szans zgodnie z 10 Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ i element naszej odpowiedzialności społecznej. Upatrujemy w tym rozwiązaniu sukcesu i silnego pozycjonowania produktów Sofin nie tylko na rynkach europejskich - podsumowała Magdalena Miele, wiceprezeska Global Cosmed S.A.

Sofin innowacyjnym produktem

Sofin to pierwsza grupa produktów Global Cosmed, która została przygotowane zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Tworzenia Produktu. Oznacza to, że produkt nie tylko wdrożył innowację społeczną, ale ważnych rozwiązań jest znacznie więcej. Skoncentrowana formuła starcza na więcej użyć płynów do prania i płukania, opakowanie i etykieta zrobione są z materiałów nadających się do recyklingu a w przypadku płynów do płukania specjalna perforacja ułatwia właściwe segregowanie. Wszystkie płyny do płukania są przebadane dermatologicznie. Kształt butelki został dopracowany pod kątem efektywności logistyki co daje wymierne korzyści choćby na poziome śladu węglowego. Oczekiwania funkcjonalne konsumentów znajdują odzwierciedlenie w kompozycjach zapachowych, wzmocnionych kapsułkami zapachowymi utrzymującymi świeży zapach aż do 3 miesięcy. Wszystkie skoncentrowane płyny do płukania zmiękczają, ale też chronią tkaniny i kolory ubrań. Można je znaleźć w aż 7 wariantach zapachowych – Fresh Morning, Floral Passion, Sensitive, Perfume Pleasure, Perfume Bouguet, Luxury Gold oraz Luxury Pearl.

W asortymencie marki są także dostępne kapsułki do prania tkanin kolorowych oraz czarnych i ciemnych, które zyskują coraz większe uznanie konsumentów.