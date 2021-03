Sos Barbecue bez konserwantów od firmy Fanex

Nowy Sos Barbecue Fanex, fot. materiały prasowe

Fanex – polski producent sosów i dodatków dla branży HoReCa, wprowadził na rynek nową odmianę swojego dobrze znanego Sosu Barbecue w wersji bez konserwantów. Nowa receptura na bazie pomidorów, musu śliwkowego z dodatkiem przydymionego posmaku, skierowana jest dla klientów gastronomicznych, jak i detalicznych.

Barbecue jest jednym z najpopularniejszych rodzajów sosów na świecie. Nowa receptura sosu bez konserwantów od marki Fanex, powstała jako odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz częściej preferują produkty bazujących w dużej mierze na naturalnych składnikach.

Nowy Sos Barbecue posiada czerwono-brązową barwę, jego słodkawy pomidorowy smak, został wzbogacony większą ilością musu śliwkowego oraz przyjemnym aromatem dymu. Będzie pasował do większości wyrazistych potraw, ale najbardziej przyda się jako dodatek do mięs pieczonych oraz z grilla. W szczególności polecany jest do grillowanej wieprzowiny oraz żeberek.