Specjal w nowej butelce i szacie graficznej

Nowa butelka zwrotna oraz odświeżona etykieta podkreślają regionalny charakter piwa fot. mat. pras.

Specjal, piwo z Browaru w Elblągu, od wiosny tego roku dostępne jest w nowych opakowaniach.

Nowa butelka ma unikalny kształt i charakterystyczny grawerunek na szkle, a nowoczesna grafika jeszcze mocniej podkreśla związki z regionem. Do historycznych tradycji browarniczych Elbląga nawiązują umieszczona na froncie opakowania rycina Browaru, sygnatura tamtejszych piwowarów oraz herb miasta.

Dzisiejsze związki z regionem podkreślają nowe ikony na kontr-etykiecie i puszce: Browar z regionu, Słodownia z regionu, Jęczmień z regionu, Puszka z regionu, Drukarnia z regionu. Oznaczają one, że do warzenia Specjala browarnicy z Elbląga używają słodu z jęczmienia z regionalnych upraw z terenów trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Słód ten powstaje w słodowni w Gdańsku i stamtąd trafia do Browaru w Elblągu. Prócz składników piwa, również opakowania pozyskiwane są w regionie. Etykiety Specjala drukowane są w Elblągu, a puszki powstają w Bydgoszczy.

Na opakowaniach wciąż dominują czerń i złoto, kolory charakterystyczne dla marki. Niezmienne jest też samo piwo Specjal. Lager o bogatym smaku szlachetnym smaku i wyraźnie zaznaczonej goryczce. Podobnie jak poprzednia butelka, nowa także jest zwrotna. Ponadto jest lżejsza od poprzedniej o 10 gram.

Wprowadzeniu nowych opakowań towarzyszy spot video pod hasłem „Wspieramy nasz region”, który można obejrzeć m.in. na platformach VOD oraz telewizji internetowej. Zaplanowano także komunikację digital i w social mediach.