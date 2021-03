Sucharki z dodatkiem oleju rzepakowego od firmy Mamut

Trwa etap wdrażania oleju rzepakowego w Sucharkach, fot. mat. pras.

Jeden z największych producentów wyrobów piekarskich w Polsce – Mamut Polska S.A. postanowił wyeliminować olej palmowy w produkcji swoich wyrobów. Obecnie trwa etap wdrażania oleju rzepakowego w Sucharkach.

Działania w oparciu o nową technologię objęły całą gamę wypieków:

· Sucharki extra delikatesowe,

· Sucharki bez dodatku cukrów,

· Sucharki z mąką pełnoziarnistą,

· Sucharki z rodzynkami.

– Proces był wieloetapowy. Najpierw postaraliśmy się o to, aby cały tłuszcz palmowy, który dodajemy do naszych produktów miał certyfikat RSPO, czyli pochodził z kontrolowanych upraw. Następnie stopniowo wymieniliśmy tłuszcz palmowy dodawany do produktów na olej rzepakowy. Działania wymagały nie tylko konieczności utrzymania niezmiennych walorów organoleptycznych, ale także korekty procesu produkcyjnego – mówi Katarzyna Barabasz, kierownik Działu Technologii w Mamut Polska S.A.