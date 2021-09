Suplementy diety w czekoladowych formach od Laboratoria Natury

Fabryka wyposażona jest w linie do produkcji syropów, kropli, żelków pektynowych oraz form czekoladowych. Obecnie w polskim zakładzie pracuje 85 osób, ale docelowo zatrudnienie przekroczy ponad setkę pracowników. Oprócz hal produkcyjnych, powstały tu także: przestrzeń do prac badawczo-rozwojowych, laboratorium, biura oraz magazyn wysokiego składowania.



To co wyróżnia polską spółkę, to stworzenie w nowym zakładzie specjalnej strefy z do produkcji wyrobów LLP (ang. Long Life Probiotics) zawierających żywe kultury bakterii. Produkcja została zaprojektowana w taki sposób, aby ograniczyć negatywny wpływ czynników zewnętrznych (wilgotność i temperatura) na stabilność i jakość produktów probiotycznych. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii, produkty pochodzące z nowego zakładu charakteryzują się 24-miesięcznym okresem zachowania deklarowanej zawartości probiotyków. W produkcji LLP Probites i LLP Probidrops wykorzystywane są tylko wyselekcjonowane szczepy probiotyczne z udokumentowanym pochodzeniem i działaniem fizjologicznym potwierdzonym w badaniach naukowych.

W 2011 do przedsiębiorstwa dołączył izraelski inwestor, firma Maabarot Products Ltd. W skład holdingu wchodzi obecnie sześć firm: Altman Health, Biopet, Halavit, Anlit, Laboratoria Natury (Polska) i Algaia (Francja), Biopet (Turcja) które zatrudniają łącznie ponad 500 pracowników i generują obrót w wysokości ponad 150 mln euro rocznie. Maabarot od ponad 60 lat specjalizuje się w zakresie technologii odżywiania dzieci, produkcji zdrowej żywności oraz suplementów diety. Wejście Maabarot do Laboratoriów Natury wiązało się nie tylko z wsparciem kapitałowym, ale także udostępnieniem izraelskiego know-how.



Suplementy diety w unikatowej formie czekoladek probiotycznych, produkowane w standardzie farmaceutycznym, zyskują coraz większą popularność jako forma podania Według raportu opublikowanego przez Euromonitor, wielkość globalnej sprzedaży suplementów probiotycznych wyniosła 5,7 mld USD w 2018 r. Według prognoz ta kategoria będzie nadal rosła w tempie ok. 12% rocznie i w 2022 r. osiągnie poziom 8,5 mld USD.