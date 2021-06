Synergetic – nowa marka ekologicznych środków czystości

Produkty do czyszczenia i mycia Synergetic to ekologiczna alternatywa dla popularnych detergentów, fot. mat. pras.

Biodegradowalne, ekologiczne, na bazie naturalnych składników – to produkty Synergetic, które właśnie weszły na polski rynek.

W ofercie marki znajdziemy m.in. płyny do mycia naczyń, tabletki do zmywarki, środki do prania i czyszczenia, mydła w płynie, a także specjalną linię łagodnych detergentów, stworzoną z myślą o dzieciach. Co ważne, większość z nich posiada międzynarodowy certyfikat ICEA, który potwierdza ich jakość oraz brak negatywnego wpływu na przyrodę.

Produkty do czyszczenia i mycia Synergetic to ekologiczna alternatywa dla popularnych detergentów. W ich składzie nie ma jednak substancji, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu i planecie. Ich prosta etykieta to minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, w tym wyłącznie naturalne olejki eteryczne czy barwniki spożywcze.