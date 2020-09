Syropy do mleka w dwóch smakach pod marką Herbapol

Fot. materiały prasowe

Do oferty syropów marki Herbapol dołączają innowacyjne produkty – syropy do mleka w dwóch smakach: kakao oraz truskawki. Wzbogacone w witaminy i składniki mineralne nowości są dostępne w sprzedaży od września.

To doskonały dodatek do mleka, ale również innych produktów nabiałowych. Wsparcie marketingowe obejmuje działania w VOD, prasie, kinie oraz na social mediach, na platformie szkolnej Librus i potrwa do końca listopada.

Syropy do mleka zawierają witaminy i minerały wspierające rozwój dzieci i młodzieży. Jod przyczynia się do prawidłowego wzrostu dzieci, cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, wit. D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, wit. B6 wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a wit. C – układu odpornościowego.

Syropy dostępne są w butelkach szklanych o pojemności 420 ml. Cena rekomendowana za jedną butelkę syropu to 5,99 zł.