Szampanańska wersja Kombuchy by Laurent

fot. szampańska Kombucha by Laurent

Na rynek trafiła szampańska kombucha, ekologiczny gazowany napój dostępny w trzech smakach stworzony przez manufakturę Kombucha by Laurent.

Prozdrowotne właściwości klasycznej kombuchy znane są od ponad 2000 lat. Powstaje ona w wyniku naturalnej fermentacji herbaty i wybranych składników. Kombucha działa także pobudzająco, wspiera trawienie oraz odporność i naturalną równowagę. Manufaktura Kombucha by Laurent postanowiła na jej bazie stworzyć napój inspirowany szampanem, zdrową alternatywę dla alkoholu.

Szampańska Kombucha to pierwszy tego typu produkt w Polsce. Powstała na bazie młodej fermentacji płatków dębu, w trzech smakach, inspirowanych światem szampana: Oak & White Grapes, Oak & Elderflower i z nutką czekolady Oak & Chocolate. - Cieszę się, że w wyniku mojej pasji udało się stworzyć tak oryginalną propozycję napojów, którym świętować można każdą okazję bez negatywnych konsekwencji dla zdrowia – mówi Laurent de Bremaeker, główny twórca produktów z portfolio manufaktury Kombucha by Laurent.



Szampańska Kombucha dostępna jest w butelkach o pojemności 750 ml. Jej cena zaczyna się od 25 PLN za 1 szt. Można ją kupić na stronie www.kombuchabylaurent.pl, w wybranych sklepach i restauracjach, a wkrótce także w sklepach ekologicznych w Polsce i Belgii.