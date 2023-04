Tarczyn Ptyś wraca ponownie na sklepowe półki

Tarczyn Ptyś wrócił do sprzedaży w ubiegłym roku, po kilkuletniej nieobecności. Kultowy napój zyskał ogromną popularność wśród starszych konsumentów, którzy mogli przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. Z kolei dla młodszych to fantastyczna okazja do spróbowania legendarnego Ptysia, o którym zapewne nie raz mogli usłyszeć.

Po tak doskonałym odbiorze, w tym roku Ptyś również trafia na sklepowe półki. Marka oferuje dwa smaki do wyboru: pomarańcza i grejpfrut oraz pomarańcza i jabłko. Niezmienne pozostają przyjemnie musujące bąbelki gazu.

Cena sugerowana na półce: 3,29 zł

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: szkło 330 ml