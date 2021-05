Tęczowa torba od IKEA wesprze fundację Dajemy Dzieciom Siłę

fot, IKEA wyraża wsparcie dla osób LGBT+

IKEA wprowadza do sprzedaży w Polsce limitowaną wersję tradycyjnej niebieskiej torby FRAKTA – wielokolorową torbę STORSTOMMA. Cały dochód z jej sprzedaży firma przekaże na 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Produkt będzie dostępny we wszystkich sklepach stacjonarnych IKEA w Polsce. Sprzedaż rozpoczęła się 17 maja, w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

IKEA wierzy, że każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i równych szans. IKEA jest przekonana, że takie podejście przyczynia się do pozytywnej zmiany we wszystkich obszarach jej działalności, a także w społeczeństwie jako całości.

Wsparcie osób LGBT+ w pracy jest jednym z pięciu punktów strategii Różnorodności i Włączania w IKEA, którą firma realizuje od 2020 roku. Dla organizacji jest ono tak samo ważne jak działania na rzecz m.in. równych szans dla kobiet w rozwoju zawodowym, równości płac, sprawiedliwego podziału obowiązków rodzicielskich, zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, budowania otwartości na różne kultury i narodowości w miejscu pracy, wsparcie różnorodności wiekowej, w tym włączanie osób 50+ na rynku pracy.

– Torba STORSTOMMA to produkt IKEA, który oprócz podstawowej funkcji, jest również symbolem szacunku dla osób LGBT+ oraz wsparcia otwartości – mówi Susanna Romantsova, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail w Polsce.

116 111 to bezpłatna, całodobowa, ogólnopolska linia pomocowa prowadzona od ponad 12 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Co 2 minuty Fundacja odbiera telefon od dziecka lub nastolatka, który jest w kryzysie i potrzebuje pomocy. Konsultanci 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – odbierają ponad 60 000 połączeń rocznie i odpowiadają na blisko 13 tysięcy anonimowych wiadomości online.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa głównie dzięki wsparciu sponsorów i indywidualnych darczyńców.

Zakładany dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA umożliwi odebranie dodatkowo nawet blisko 10 tysięcy połączeń od dzieci i młodych ludzi potrzebujących rozmowy.

To kontynuacja długoletniej współpracy pomiędzy IKEA a Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W ubiegłym roku firma także przekazała dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA na działalność telefonu 116 111, co pozwoliło odebrać dodatkowo ponad 1300 telefonów od nastolatków w kryzysie.

Dodatkowo w 2021 r. IKEA przekazała Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wsparcie finansowe na realizację projektu Zielone Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie. Jest to przedsięwzięcie, które zakłada m.in. powstanie zielonej przestrzeni na dziedzińcu istniejącej placówki pomocowej wspomagającej terapię dzieci i modernizację samego budynku, w którym mieści się warszawskie Centrum Pomocy Dzieciom (FDDS).