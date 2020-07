This or That - nowe cukierki Mentos

fot. mat. pras.

Cukierki do żucia Mentos This or That – letnia nowość o owocowym smaku z delikatnym aromatem orzeźwiającej mięty.

– Zainspirowani sukcesem Mentos Say Hello po raz kolejny zachęcamy konsumentów do wspólnej zabawy. Wakacyjna propozycja od Mentos – cukierki do żucia This or That o smaku Tutti Frutti – to nie tylko przekąska, ale jednocześnie także zaproszenie do rozmowy – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager Perfetti Van Melle Polska.

– Każda drażetka zawiera nadruk z jednym pytaniem, np. „rower, czy samochód?”, „kot, czy pies?”, które pozwoli rozpocząć luźną pogawędkę i poznać się lepiej. Przygotowaliśmy 35 unikalnych wariantów – dodaje Bonecki.