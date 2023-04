Tic Tac Sprite - nowość od Ferrero i Coca-Cola

Tic Tac Sprite kusi cytrynowo-limonkowym smakiem i przyciąga wzrok charakterystycznym żółtym kolorem pastylek. Produkt dostępny jest w kultowych opakowaniach Tic Tac® – idealnych podczas podróży i do dzielenia się z przyjaciółmi. Efektowna grafika pojawi się na opakowaniach w 4 rozmiarach.

Specjalna limitowana edycja Tic Tac Sprite będzie dostępna w ciągu najbliższych kilku miesięcy w ponad 20 krajach na całym świecie. Premierę nowego smaku wspiera kampania COOL TOGHETER „Odkryj nowy wymiar orzeźwienia”, obejmująca działania digitalowe i dedykowane materiały promocyjne w sklepach.

Sukces naszej współpracy z The Coca-Cola Company to połączenie dwóch ikonicznych smaków. Obie nasze marki są cenione za smak swoich produktów, a my nieustannie działamy, by jeszcze intensywniej rozbudzić zmysły naszych fanów. Możliwość stworzenia pierwszej w historii pastylki Tic Tac o smaku kultowego Sprite'a była zbyt kusząca, by z niej nie skorzystać. Szczególnie że nasze marki łączy podobne DNA – kochamy dobrą zabawę i orzeźwienie. Liczymy więc, że dzięki tej współpracy nasi fani odkryją nowy wymiar orzeźwienia! – tak wspólny projekt podsumował Scott Perry z zespołu Tic Tac.