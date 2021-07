Tofflairs z Wawelu z loterią

fot, loteria wspiera sprzedaż Tofflairs

Przez najbliższe dwa miesiące karmelowo-czekoladowe i czekoladowo-mleczne cukierki Tofflairs z Wawelu otrzymają silne wsparcie komunikacyjne. W okresie wakacyjnym produkty promować będzie Loteria Tofflairs oraz intensywna kampania w mediach.

Najważniejszym elementem kampanii jest Loteria Tofflairs, która startuje 1 lipca. Aby wziąć udział należy kupić co najmniej 120 g Tofflairsów dowolnym opakowaniu lub w wersji luzowej i wysłać zdjęcie paragonu korzystając ze strony www.loteriatofflairs.pl. Codziennie do wygrania są nagrody pieniężne, a co tydzień zestawy dla graczy. Na zwycięzcę loterii czeka telewizor 55 cali i Xbox Series X.



Loterii Tofflairs towarzyszyć będzie intensywna kampania w najważniejszych kanałach telewizyjnych i w digitalu (display, social media i serwisy streamingowe) oraz w prasie branżowej. Marka będzie prowadziła również działania PR i wsparcie w punktach sprzedaży poprzez ekspozycje i materiały POS.



Za kreację kampanii odpowiada Agencja Creativa, natomiast za organizację loterii - Fortuna PS. Spot reklamowy przygotowała Agencja Trzask.