Tofu panierowane od Well Well

Małe, delikatne kostki tofu w panierce, można szybko podgrzać w piekarniku lub na patelni i dodać do sałat, wrapa, dania z ryżu, makaronu lub kaszy. Tofu Panierowane serwowano, z sukcesem, na przyjęciach koktajlowych, jako tzw. fingerfood (jednokęsowiec). Miłośnicy przekąsek przygotowywanych podczas wieczorów filmowych również będą zadowoleni, bo Tofu Panierowane może być smaczną alternatywą dla popcornu. Sprawdzi się przy okazji wielu okazji, dań, przepisów i kategorii wiekowych, które wskazywali uczestnicy paneli degustacyjnych organizowanych przez dział NPD Well Well.

Od września Tofu Panierowane dostępne jest w sieci Lidl.