Tomasz Kot reklamuje BLIK w wersji zbliżeniowej

Od dziś klienci 6 banków mogą płacić BLIKEIM zbliżeniowo. Oprócz Banku Millennium, PKO Banku Polskiego i Alior Banku nowe rozwiązanie udostępniły ING Bank Śląski, Santander Bank oraz mBank. Dostęp do usługi jest otwarty dla każdego banku oferującego BLIKA.

Zbliżeniowy BLIK jest dla użytkowników nowym rozwiązaniem, które przyśpiesza płatność w terminalach w sklepach stacjonarnych. Wystarczy odblokowanie telefonu i zbliżenie go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, bez logowania do aplikacji bankowej a nawet bez połączenia z internetem czy siecią komórkową.



Testy pokazują, że BLIK zbliżeniowy bardzo mocno zwiększa transakcyjność wśród użytkowników aplikacji mobilnych – dodaje Krzysztof Ziewiec, dyrektor marketingu i PR BLIKA/

Do grudnia w stacjach telewizyjnych kanałach tematycznych oraz w internecie pojawiać się będą spoty z udziałem Tomasza Kota, który tańcząc i śpiewając pokaże, jak przyjemnie, łatwo i bezproblemowo jest płacić BLIKIEM w terminalach płatniczych.

Za pomysł komunikacji i kreację odpowiada agencja Change Serviceplan. Media zaplanowała i zakupiła agencja mediowa Spark Foundry.



Z BLIKA zbliżeniowego skorzystać może każdy użytkownik aplikacji mobilnej banku na platformie Android w wersji 6.0 oraz wyższych, na urządzeniu które obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication).

Wymogiem wywołania płatności, ze względów bezpieczeństwa, jest posiadanie aktywnej blokady urządzenia – czyli zabezpieczenie telefonu kodem, odciskiem palca lub biometrią twarzy.

Usługa jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku na smartfonie.