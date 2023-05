Turecki napój z polskiej mleczarni. Nowa propozycja od Mlekpolu

Klasyczny ayran to tylko trzy składniki: jogurt, woda i sól. Dzięki sprawdzonej technologii produktowa nowość Mlekpolu ma konsystencję idealną do picia.

– Ayran to nasza odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy wciąż poszukują nowych smaków i chętnie czerpią z kulinarnej tradycji różnych krajów czy narodów. Wprowadzenie go na rynek wpisuje się także w strategię promocji fermentowanych napojów mlecznych – Mlekpol szerzy świadomość na temat korzyści płynących z sięgania po tego typu produkty i wskazuje, jak w prosty sposób można je włączyć do codziennej diety – tłumaczy Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Ayran od Mlekpolu dostępny jest w wygodnym, poręcznym opakowaniu 330 ml z kategorii „on the go”, które z łatwością można zabrać ze sobą wszędzie. Dodatkowo chroni ono produkt przed działaniem promieni słonecznych. Szata graficzna nawiązuje do orientalnych kafli, a kolorystyka umieszczonego na opakowaniu ornamentu podkreśla naturalność produktu i jego orzeźwiające właściwości.