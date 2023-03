Tymbark wchodzi w nową kategorię - wprowadza napoje roślinne

Tymbark z linią Just Plants

Innowacyjna dla lidera rynku SNN linia Tymbark Just Plants produkowana jest w zakładzie w Tymbarku. To pierwsza propozycja wśród napojów roślinnych, która bazuje na polskim owsie. Marka wyróżnia się na tle pozostałych dostępnych na rynku produktów prostym składem bez dodatku cukru i innych zbędnych składników, za to z zawartością witamin D i B12 oraz wapnia.

Dzięki aksamitnej konsystencji i przyjemnemu smakowi napoje Just Plants są uniwersalne. Pasują do przygotowywania: owsianek, koktajli, gotowania oraz wypieków. Z kolei wersja Barista sprawdzi się jako pianka do kawy.

Warianty Tymbark Plants

Nowa linia obejmuje napoje roślinne na bazie owsa dostępne w kilku smakach: Tymbark Just Plants owies; Tymbark Just Plants Barista owies,; Tymbark Just Plants migdał-owies; Tymbark Just Plants soja-owies; Tymbark Just Plants kokos-owies; Tymbark Just Plants orzech laskowy-owies.

Produkty Tymbark Just Plants są dostępne w dwóch pojemnościach: 1 l i 500 ml. Dzięki mniejszej pojemności marka daje szansę na spróbowanie nowości szerokiemu gronu konsumentów. Kartony powstały z surowców pochodzenia roślinnego nadających się do recyklingu.

Linia Just Plants jest dostępna od ostatniego tygodnia marca we wszystkich kanałach sprzedaży.

Cena sugerowana na półce: ok 9-10 zł za 1 l i ok. 6 zł za 500 ml

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: karton 1 l (4 smaki), karton 500 ml (4 smaki)

Typ i wielkość opakowania zbiorczego: karton 6x1 l, 6x500 ml