Ukraińska marka kosmetyczna weszła do Polski

Marka beauty Sister’s Aroma teraz dostępna w Polsce

Dostępna jest również linia produktów smart do pielęgnacji skóry. Wszystkie produkty posiadają maksymalnie estetyczne opakowania – bladoróżowe, matowe, półprzezroczyste buteleczki. To, co je łączy, to niesamowita lekkość formuły i prawie całkowity brak zapachu. W skład oferty wchodzi żel oczyszczający do wszystkich typów cery, serum, booster i koncentrat, intensywnie nawilżający i odżywczy krem, krem przeciwsłoneczny o lekkiej formule dla codziennej ochrony przed promieniowaniem UV i kolagenowa mgiełka dla błyskawicznego nawilżenia.

Kluczową koncepcją Sister's Aroma jest wykorzystanie jak najprostszych i nieskomplikowanych, a jednocześnie skutecznych składników w tworzeniu wszystkich swoich produktów.

Gdzie kupić produkty Sister’s Aroma

Sprzedaż rozpoczęła się 16 listopada zeszłego roku, a w produkty słynnej marki można już zaopatrzyć się m.in. na oficjalnej stronie internetowej Sister’s Aroma, platformie MakeUp i w drogeriach Super-Pharm. Oprócz tego, do 9 maja włącznie będzie funkcjonował pop up marki na pierwszym piętrze Mysiej 3 w Warszawie.

Założycielki marki to dwie siostry, które wyznają filozofię świadomego życia, wysokiej jakości pielęgnacji skóry i duńskiego szczęścia “hygge” – wszystkie te zasady wcielają w życie przy opracowywaniu formuł kosmetyków i wszystkich produktów.