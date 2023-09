Ula Pedantula w kampanii preparatów do sprzątania Sidolux

Badanie objęło 1000 osób, które mieszkają w co najmniej dwu osobowych gospodarstwach domowych. Wyniki badania wskazują jasno – prace domowe to dodatkowe ćwierć etatu. W ciągu tygodnia poświęcamy na nie średnio 14 godzin. Nadal obserwujemy nierówności w podziale obowiązków domowych między płciami. Kobiety częściej niż mężczyźni zajmują się domem. Rzadziej deklarują również poczucie, że taki podział jest sprawiedliwy. Nadal w dużej liczbie gospodarstw to właśnie one wykonują same wiele codziennych, czasochłonnych prac takich jak gotowanie, mycie toalety czy prasowanie. Częściej też jako jedyna osoba w domu myją okna i kupują detergenty. 54% kobiet deklaruje, że czują się zmęczone obowiązkami domowymi, wśród mężczyzn jest to 30%. Niedyspozycja ta jest najbardziej powszechna wśród ankietowych w wieku 31 – 50 lat (48%), najmniej wśród osób w wieku 51 – 65 lat (29%).

Jednocześnie większość pytanych ludzi stwierdza, że dom to przestrzeń wspólna wszystkich domowników i każdy powinien dbać o jego czystość (88%) oraz to, że obowiązki domowe powinny należeć do wszystkich domowników (86%). Tylko niespełna 1/3 ankietowanych uważa, że to wyłącznie kobieta powinna być odpowiedzialna za czystość.

Sidolux grafika.jpg

Marka Sidolux świętuje w tym roku 30 lat na rynku. Marka chce kontynuować swoje działanie zgodnie z hasłem „Dobrze sprząta się razem”. Misja koncentruje się na budowaniu równowagi i współpracy wśród domowników, aby codzienne obowiązki były wspólnym wysiłkiem. Jubileusz 30-lecia marki został uświetniony specjalnymi materiałami wideo, które ambasadorka marki Sidolux, Ula Pedantula przygotowała z okazji tej rocznicy. W swoich filmie Ula Chincz odwiedza polskie rodziny w ich domach i sprawdza, jak dzielą się obowiązkami domowymi. Premiera specjalnego filmu z okazji Jubileuszu 30-lecia marki Sidolux na kanale Ula Pedantula na YouTube 25 września o godzinie 18:00.