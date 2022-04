Unilever: The Vegetarian Butcher w ofercie Kauflandu

Wśród czterech produktów dostępnych na rynku znajdują się: o Magic Mince - 100% wegańskie roślinne mięso mielone do spaghetti a la Bolognese, chili con carne, buritto oraz sosów z mięsem mielonym;

Unbelievabull Burger - mięso, z którego przygotujemy burgera roślinnego

Przeczytaj także: Kaufland przygotuje wielkanocną ofertę dla Ukraińców

Lucky Nuggets - w 100% wegańskie nuggetsy w panierce;

Chickened Out Chunks – w 100% wegańskie kawałki roślinnego kurczaka, które pasują do makaronu, ryżu, sałatek lub kanapek, a także do curry lub taco.

The Vegeterian Butcher dostępny jest w sieciach Kaufland, Carrefour, czasowo w Biedronce oraz u takich partnerów biznesowych jak: Thai Wok, Burger King, Stacje Paliw Pieprzyk czy Kuchnie Marche.

Marka The Vegetarian Butcher należy do Unilevera.