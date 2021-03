Vegeta Natur z wiosenną kampanią

Vegeta Natur wystartowała z wiosenną odsłoną kampanii w mediach. Hasło przewodnie kampanii - „Inspirowane Naturą” – podkreśla główne zalety produktów marki Vegeta Natur.

W ramach kampanii promującej produkty Vegeta Natur, we wszystkich kluczowych stacjach telewizyjnych od połowy marca do połowy kwietnia emitowane będą spoty promujące produkty Vegeta Natur – przyprawę w płynie bez glutaminianu sodu oraz kostki bulionowe bez glutaminianu sodu. Reklama nawiązuje do natury pokazując konsumentom nową twarz marki oraz podkreśla, jak wiele przyjemności można czerpać z gotowania inspirowanego naturą.

Dodatkowo realizowany jest szereg działań w internecie. Jednym z nich jest współpraca z portalem Haps.pl, na którym pojawi się m.in. film kulinarny z produktami Vegeta Natur. W ramach kampanii zaplanowano ponadto działania promocyjne skierowane do użytkowników aplikacji mobilnych. Pełne kulinarnych inspiracji treści, pokazujące bogate zastosowanie produktów z portfolio Vegeta Natur, będzie można znaleźć w mediach społecznościowych: na profilu na Facebooku „Sekrety mojej kuchni” a na kanale Podravka Polska Youtube zobaczyć jak przygotować, krok po kroku dania z użyciem produktów Vegeta Natur dzięki filmom video.

Kampania w mediach wsparta jest również działaniami w punktach sprzedaży: materiały POS, standy, countery, leaflets.