Veggie Juice i Chia Smoothie – marka Eisberg wprowadza nowe smaki

fot. mat. pras.

Linię wegańskich soków i smoothies HPP zasiliły kolejne dwie nowości. Veggie Juice i Chia Smoothie to świeże, w 100% naturalne, zimnotłoczone propozycje, które sprawdzą się w ciepłe dni.

Oba produkty wyprodukowano przy użyciu nowoczesnej metody utrwalania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia (HPP). Dzięki zastosowanej technologii zimnotłoczone: sok i smoothie zachowują wszystkie witaminy oraz wartości odżywcze. Do tego nie zmienia się ich kolor, a także szczególnie istotny - naturalny smak. Wegańskie propozycje od Eisberga powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych warzyw i owoców, a ich skład stanowią wyłącznie mieszanki soków, przecierów owocowych i soków warzywnych. Kolejnym atutem metody HPP jest przedłużenie okresu przydatności do spożycia, a co za tym idzie gwarancja świeżości na dłużej. Sok i smoothie HPP marki Eisberg zachowują swoje walory przez ponad 3 miesiące.

Veggie Juice stanowi orzeźwiające połączenie soku cytrynowego, jabłkowego, marchwiowego, z buraka, imbiru i granatu. Chia smoothie to energetyczna mieszanka wprost stworzona na lato – w jej składzie znajdują się nasiona szałwii hiszpańskiej z sokiem jabłkowym, przecier bananowy i z mango oraz sok z marakui.